"Укрзалізниця" відправила вже понад 1200 вагонів агропродукції зі знижкою 30%

У межах запровадження знижки 30% до тарифу на експортні перевезення агропродукції з окремих станцій уже відправлено понад 1200 вагонів зі збіжжям.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це йшлося під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 20 червня, передає Rail.insider.

Як повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, за пільговим тарифом було відправлено 1260 вагонів та 24 фітингові платформи.

На даний момент у списку понад 250 станцій, з яких можна відправляти зернові вантажі зі знижкою.

Також посадовець закликав відправників не зволікати і скористатися пропозицією. Адже для її забезпечення Кабінет Міністрів виділив обмежену кількість коштів.

Нагадаємо, пільгові умови для відправників зерна "Укрзалізниця" почала запроваджувати з 5 червня. Знижку у розмірі 30% на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій було встановлено 17 травня постановою №581.

Рішення про запровадження пільги ухвалене з метою підтримати аграріїв у прифронтових регіонах, які потерпають від бойових дій та високої вартості логістики, що "з'їдає" значну частину їхніх доходів.

Додамо, що в Україні через війну не використовується до 5 млн га сільгоспземель, особливо в прикордонних районах. Ризик повторного російського наступу, артилерійські обстріли, міни та дорога логістика не дозволяють частині фермерів обробляти землю неподалік від кордону.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Окрім цього, в Україні запрацювала програма, яка допоможе фермерам швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Однак нещодавно стало відомо, що аграрії не можуть оплатити розмінування навіть при 80% державної компенсації.

Фото: ua.depositphotos.com