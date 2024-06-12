Українським фермерам обіцяють програми держпідтримки на поголів’я свиней

Для ефективного розвитку українського свинарства необхідні дві умови - державна підтримка та розширення ринків збуту. Тому Мінагрополітики працює над програмами допомоги фермерам у галузі свинарства.

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Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, щорічний приріст в галузі складає лише 3-4 %, тому необхідно прискорювати нинішній приріст поголів'я і зробити цей процес незворотнім.

"Щоб свинарство вийшло на новий рівень розвитку, треба забезпечити виконання двох умов. Перша – державна підтримка фермерів. І зараз Мінагрополітики працює над програмами щодо надання допомоги на маточне поголів’я свиней. Друга – розширення ринків експорту. Зокрема, європейських і Південно-Східної Азії", – зауважив Висоцький.

Він підкреслив, що потенційний агровиробник свинини має розуміти, що матиме системну підтримку держави протягом 5-7 років, а згодом – ринки збуту продукції за кордоном. На думку міністра, це стимулюватиме інвестиції в галузь.

Крім того, Висоцький наголосив, що виробництво м'ясної продукції з доданою вартістю – це також вклад у розвиток економіки і забезпечення Сил оборони.

"Запровадження програм, які дозволятимуть виробляти більше харчових продуктів з доданою вартістю, приміром, м’ясної продукції, – це вклад у розвиток економіки і забезпечення Сил оборони. Нам необхідна стала продовольча безпека для забезпечення харчовими продуктами українців і ЗСУ", – переконаний Висоцький.

Він нагадав, що український агросектор займає велику частину в економіці держави і є одним з основних експортоутворюючих галузей у державному бюджеті. Тому Мінагрополітики підготувало Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року, одне із завдань якої – підтримка внутрішньої і світової продовольчої безпеки та нарощування виробництва продукції з доданою вартістю.

Зауважимо, у 2023 році українці спожили 2 млн 300 тис. тонн мʼяса, в тому числі 688 тис. тонн свинини.

Крім того, зростання внутрішнього виробництва свинини дозволяє зменшувати обсяги ввезення цього м'яса з-за кордону.

На сьогодні у всіх категоріях господарств поголів’я свиней складає понад 5 млн тварин, з них понад 66 % вирощується на агропідприємствах.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.