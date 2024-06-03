В Україні стали більше виробляти молока

Тепла погода в Україні вплинула на зростання виробництва молока-сировини, тож на внутрішньому ринку виникли його надлишки. Суттєвий приріст надою відбувся в господарствах населення.

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Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За попередніми даними Мінагро, в квітні 2024 року господарства усіх категорій виробили 625,4 тис. тон молока-сировини, що на 8% більше порівняно до березня поточного року, але на 3% менше порівняно до квітня 2023 року.

В січні-квітні 2024 року обсяги надоїв склали 2 млн 114,8 тис. тон, що на 1,5% менше порівняно до минулорічного періоду. За проаналізований період частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 40%, а господарств населення – 60%.

Зазначається, що підприємства виробили 252,4 тис. тон молока-сировини в квітні, що на 2% менше порівняно до березня, але на 6% більше порівняно до квітня минулого року. В січні-квітні 2024 року молочно-товарні ферми виробили 986 тис. тон молока, що на 6% більше ніж торік.

В господарствах населення обсяги надою склали 373 тис. тон молока, що на 15% більше порівняно до березня, але на 9% менше порівняно до квітня 2023 року. В січні-квітні 2024 року присадибні господарства виробили 1 млн 128,8 тис. тон молока-сировини, що на 8% менше порівняно до минулорічного періоду.

В січні-квітні 2024 року приріст виробництва молока-сировини спостерігався в господарствах усіх категорій в Харківській області (+6%), Миколаївській області (+6%), Тернопільській області (+5%), Черкаській області (+5%), Запорізькій області (+4%), Чернігівській області (+2%), Київській області (+1%) і Полтавській області (+1%).

В січні-квітні 2024 року близько 53% молока-сировини було вироблено в наступних областях:

Полтавська область – 209,4 тис. тон;

Хмельницька область – 198,4 тис. тон;

Вінницька область – 174,7 тис. тон;

Черкаська область – 147,3 тис. тон;

Чернігівська область – 130,8 тис. тон;

Житомирська область – 130,7 тис. тон;

Тернопільська область – 128,4 тис. тон.

Кухалейшвілі зауважує, що з другої половини квітні в Україні почало зростати виробництво молока-сировини під впливом теплої погоди та збільшення пасовищ. Суттєвий приріст обсягів надою відбувся в присадибних господарствах порівняно до попереднього місяця. В умовах зменшення споживання молочних продуктів в Україні та збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку молокопереробним підприємствам було потрібно менше сировини. Тому переробники почали купувати молоко в господарствах населення, яке коштувало дешевше ніж на молочно-товарних фермах, та використовувати його у виробництві сухого молока та казеїну. В результаті, на молочно-товарних фермах з’явилися надлишки молока-сировини, які було складно реалізувати і це вплинуло на зниження закупівельних цін.

Як прогнозує експерт, з другої половини липня ймовірне скорочення обсягів виробництва молока-сировини в господарствах населення, якщо погода буде спекотною.

Україна розробляє нові механізми підтримки для молочної галузі

Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Ключова мета держави - створення умов, які б дозволили національним виробникам працювати на рівних з європейськими компаніями, які отримують значну підтримку від своїх урядів та ЄС.

"Лише один з багатьох необхідних кроків - збільшення з 30 квітня до 150 млн гривень максимальної суми підтримки виробників молока у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Для кредитів на інвестиційні цілі (а це і про будівництво корівників та закупівлю тварин) передбачена пільгова ставка - 5 чи 7%, залежно від типу підприємства. А збільшення суми можливого кредиту - це вже про розбудову великого товарного виробництва, яке може бути економічно ефективним", - повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.

Джерело фото: ua.depositphotos.com