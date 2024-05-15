У I кварталі експорт молочних продуктів зріс на понад 40%: у чому причина

У січні-квітні 2024 року Україна експортувала 36,43 тисячі тонн молочних продуктів, що на 42% більше в натуральних обсягах порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Такі дані оприлюднила Асоціація виробників молока.

При цьому грошова виручка за експортовану молочну продукцію здебільшого залишилася на рівні минулорічного періоду (+0,12%) i становила 70,46 мільйона доларів у першому кварталі 2024 року.

Зазначається, що у квітні Україна експортувала 10,42 тисячі тонн молочних продуктів, таким чином натуральні обсяги експорту зросли на 18% порівняно з березнем поточного року і на 35% проти квітня 2023 року.

“Збільшення обсягів експорту молочних продуктів в квітні, ймовірно, пов’язане зі скороченням попиту на внутрішньому ринку в період Великого посту, появі в країні надлишків молока-сировини та зниження закупівельних цін”, – повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. Та зазначив, що в умовах зниження цін на молоко-сировину навесні, готова українська молочна продукція стає більш привабливою для іноземних покупців.

Водночас грошова виручка за поставлені товари у квітні 2024 року становила 21 мільйон доларів, тобто збільшилась на 14% порівняно до попереднього місяці (березня) і на 10% порівняно з минулорічним квітнем.

Додамо також, що головними експортними категоріями в березні в грошовому еквіваленті були:

молоко та вершки, згущені – 31%,

морозиво – 23%,

сири – 20%,

масло вершкове – 12%.

Далі йдуть: молоко та вершки, незгущені (6%), молочна сироватка (6%), маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки (2%).

Нагадаємо, що у 2022 році продажі українських молочних продуктів до Євросоюзу склали 102 мільйони доларів проти 7 мільйонів доларів у 2021 році. Географія ключових продуктів цього сегменту мала такий вигляд: сухе і згущене молоко – Польща, Ізраїль, Нідерланди, разом 38%; масло і молочні пасти – Польща, Молдова, Азербайджан, в підсумку 69 %; сири – Казахстан, Польща, Молдова, сумарно 85 %. У 2021 році серед головних покупців таких молочних продуктів країн ЄС не було взагалі, зауважили в асоціації.

Українське морозиво набирає популярності за кордоном

У 2023 році на зовнішніх ринках було продано майже 10 тисяч тонн українського морозива, що на 44% більше порівняно з 2022 роком. При цьому загальний дохід зріс на 67%, перевищивши 32 мільйони доларів. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України.

Як повідомили в асоціації аграрного експорту, морозиво переважно продавалось в країни Євросоюзу, звідки отримана виручка в розмірі понад 19 мільйонів доларів або 60% від вартості всього експорту. Основні покупці українського морозива у 2023 році – Молдова (2301 тонн), Німеччина (1909 тонн), Польща (1873 тонн), Ізраїль (963 тонн), Литва (509 тонн), Чехія (425 тонн).

У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тисячі тонн морозива (на 23% вище показника першого кварталу 2023 року) вартістю понад 7 мільйонів доларів (+25%). Знову більшість доходів спеціалізовані експортери отримують з Німеччини, Польщі та Молдови – сумарно близько 60%.

Імпорт молочної продукції

За даними Асоціації виробників молока, у квітні Україна імпортувала 5,05 тисячі тонн молочних продуктів, що на 11% більше порівняно з березнем і на 5% більше порівняно до квітня 2023 року. Загалом у січні-квітні 2024 року Україна імпортувала 18,89 тисячі тонн молочних продуктів, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому за останній місяць в Україну збільшилися поставки молока та вершків згущених до 116 тонн (+25%), молочної сироватки до 512 тонн (+41%), сирів до 3,3 тисячі тонн (+8%) та морозива до 266 тонн (+51%).

Зазначається, що левову частку імпорту становлять сири, які більш привабливі в ціні, ніж продукція вітчизняного виробництва. Україна імпортувала молочні продукти з Великої Британії, країн-членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Нової Зеландії, Сербії та Молдови.

Як ми вже писали, у березні імпорт сирів в Україну зріс більш ніж на 40%, таким чином частка європейських сирів вже становить близько третини загального обсягу реалізації на українському ринку. Водночас через девальвацію гривні експорт сирів для українських компаній стає більш вигідним. Проте на деяких зовнішніх ринках, зокрема Казахстану, український сирний продукт вже практично витіснений російськими виробниками.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Джерело фото: ua.depositphotos.com