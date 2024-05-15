В I квартале экспорт молочных продуктов вырос более чем на 40%: в чем причина

В январе-апреле 2024 года Украина экспортировала 36,43 тысячи тонн молочных продуктов, что на 42% больше в натуральных объемах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные обнародовала Ассоциация производителей молока.

При этом денежная выручка за экспортируемую молочную продукцию в большинстве своем осталась на уровне прошлогоднего периода (+0,12%) и составила 70,46 миллиона долларов в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что в апреле Украина экспортировала 10,42 тысячи тонн молочных продуктов, таким образом натуральные объемы экспорта выросли на 18% по сравнению с мартом текущего года и на 35% против апреля 2023 года.

"Увеличение объемов экспорта молочных продуктов в апреле, вероятно, связано с сокращением спроса на внутреннем рынке в период Великого поста, появлении в стране излишков молока-сырья и снижении закупочных цен", - сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. И отметил, что в условиях снижения цен на молоко-сырье весной готовая украинская молочная продукция становится более привлекательной для иностранных покупателей.

В то же время денежная выручка за поставленные товары в апреле 2024 года составила 21 миллион долларов, то есть увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим месяцем (март) и на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.

Добавим также, что главными экспортными категориями в марте в денежном эквиваленте были:

молоко и сливки, сгущенные – 31%,

мороженое – 23%,

сыры – 20%,

масло сливочное – 12%.

Далее следуют: молоко и сливки, несгущенные (6%), молочная сыворотка (6%), масленка, ферментированные или сквашенные молоко и сливки (2%).

Напомним, что в 2022 году продажи украинских молочных продуктов в Евросоюз составили 102 миллиона долларов против 7 миллионов долларов в 2021 году. География ключевых продуктов этого сегмента выглядела так: сухое и сгущенное молоко – Польша, Израиль, Нидерланды, вместе 38%; масло и молочные пасты – Польша, Молдова, Азербайджан, в итоге 69%; сыры – Казахстан, Польша, Молдова, суммарно 85%. В 2021 году среди главных покупателей таких молочных продуктов стран ЕС не было вообще, отметили в ассоциации.

Украинское мороженое набирает популярность за рубежом

В 2023 году на внешних рынках было продано почти 10 тысяч тонн украинского мороженого, что на 44% больше по сравнению с 2022 годом. При этом общий доход вырос на 67%, превысив 32 миллиона долларов. Эти показатели в итоге стали рекордными в истории Украины.

Как сообщили в ассоциации аграрного экспорта, мороженое преимущественно продавалось в страны Евросоюза, откуда получена выручка в размере более 19 миллионов долларов или 60% стоимости всего экспорта. Основными покупателями украинского мороженого в 2023 году являются Молдова (2301 тонн), Германия (1909 тонн), Польша (1873 тонн), Израиль (963 тонн), Литва (509 тонн), Чехия (425 тонн).

В январе-марте 2024 года Украина продала на внешних рынках 2 тысячи тонн мороженого (на 23% выше показателя первого квартала 2023 года) стоимостью более 7 миллионов долларов (+25%). Вновь большинство доходов специализированные экспортеры получают из Германии, Польши и Молдовы – около 60%.

Импорт молочной продукции

По данным Ассоциации производителей молока, в апреле Украина импортировала 5,05 тысячи тонн молочных продуктов, что на 11% больше по сравнению с мартом и на 5% больше по сравнению с апрелем 2023 года. В январе-апреле 2024 года Украина импортировала 18,89 тысячи тонн молочных продуктов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом за последний месяц в Украину увеличились поставки молока и сгущенных сливок до 116 тонн (+25%), молочной сыворотки до 512 тонн (+41%), сыров до 3,3 тысячи тонн (+8%) и мороженого до 266 тонн (+51%).

Отмечается, что львиную долю импорта составляют сыры, более привлекательные в цене, чем продукция отечественного производства. Украина импортировала молочные продукты из Великобритании, стран-членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Новой Зеландии, Сербии и Молдовы.

Как мы уже писали, в марте импорт сыров в Украину вырос более чем на 40%, таким образом доля европейских сыров уже составляет около трети общего объема реализации на украинском рынке. В то же время из-за девальвации гривны экспорт сыров для украинских компаний становится выгоднее. Однако на некоторых внешних рынках, в частности Казахстана, украинский продукт уже практически вытеснен российскими производителями.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

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