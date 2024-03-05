В январе производство молока сельхозпредприятиями заметно выросло

В январе текущего года производство сырого молока выросло на 6,6% по сравнению с январем 2023 года. Это свидетельствует о сохранении положительной динамики производства молока, несмотря на январскую вариативность прошлых лет.

Об этом пишет ИнфАГРО.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля количество коров в Украине снизилось до 1,26 млн голов, что на 6,7% меньше по сравнению с прошлым годом, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях — до 0,38 млн голов, уменьшившись на 3, 9%.

При этом рост предложения сырого молока при спаде поголовья свидетельствует о повышении производительности благодаря доступности кормов и изменению структуры хозяйств в пользу более крупных и эффективных производителей.

Издание также отмечает, что в январе общий объем производства молока всем категориям хозяйств составил 456 тыс. тонн, что на 0,3% меньше, чем в январе прошлого года.

В марте ожидается сезонное увеличение объемов молока для переработки, однако из-за постоянного снижения производства малыми хозяйствами значительных изменений на рынке не предполагается. Впрочем, торговые ограничения, колебания цен на масло в ЕС и динамика курса гривни могут способствовать сохранению высоких закупочных цен на молоко и в следующем месяце.

Цены на молоко продолжат расти

С середины января 2024 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается активизация объема продаж, что приводит к повышению цен.

Цены на свежие молокопродукты будут продолжать постепенно расти, пока производители не восстановят экономический баланс из-за роста стоимости кормов и сырья. Таким образом, к весне возможно удорожание отдельных видов продукции еще на 5-7%.

16 января уровень цен на молоко-сырье, являющийся ключевой составляющей стоимости молочных продуктов во втором полугодии 2023 года , существенно вырос как в гривнах, так и в пересчете на евро. В декабре цены превысили 15 грн/кг, а в июле они составили 11.6 грн/кг, то есть цены выросли на 30%.

Заметим, что молоко с лета подорожало уже на четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. Сейчас рентабельность производства сыра в Украине стала совсем скудной. Из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

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