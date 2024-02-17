- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Импорт сыра в Украину увеличился на 42%
Из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.
Об этом сообщает "Инфагро".
Аналитики агентства предполагают, что импорт сыра мог вырасти еще больше, учитывая большую разницу в ценах, однако торговой активности могло помешать блокирование западных границ. Вместе с тем, по прогнозам, в феврале импорт сыра заметно возрастет и отечественным сырам придется уступить место полке импортной продукции.
В "Инфагро" отмечают, что продажи сыра в феврале снизились. Среди основных причин этого называют невзвешенную политику ценоформирования, которой придерживались его производители. Слишком дорогой продукт становится уже недоступным для значительной части населения Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"С середины осени ведущие сыровары поднимали цены на свою продукцию трижды, и довольно существенно. За этот период отечественный сыр подорожал примерно на 15-17%. Это слишком стремительный рост. Понятно, что сырье подорожало еще больше, но производители могли бы какое-то время поработать с меньшей рентабельностью, это позволило бы сохранить объем реализации в конкуренции с европейским сыром", - отмечают эксперты.
Согласно сообщению, в январе традиционно больше всего сыра поступило в Украину из Польши (34%), Германии (19%) и Нидерландов (18%).
Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может вырасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.
Напомним, в последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за роста конкуренции с польскими сырами. Но если сравнивать цены украинских сыров и товара из Польши, окажется, что последний намного дешевле.
Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.
Фото: ua.depositphotos.com