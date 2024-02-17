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Імпорт сиру в Україну збільшився на 42%
Через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.
Про це повідомляє "Інфагро".
Аналітики агентства припускають, що імпорт сиру міг вирости ще більше, беручи до уваги велику різницю у цінах, однак торговельній активності могло завадити блокування західних кордонів. Разом з тим, за прогнозами, у лютому імпорт сиру помітно зросте і вітчизняним сирам доведеться поступитися місцем на полиці імпортній продукції.
У "Інфагро" зазначають, що продажі сиру у лютому очікувано знизились. Серед основних причин цього називають невиважену політику ціноформування, якої дотримувалися його виробники. Надто дорогий продукт стає вже недоступним для значної частини населення України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"З середини осені провідні сировари піднімали ціни на свою продукцію тричі, і досить суттєво. За цей період вітчизняний сир подорожчав приблизно на 15-17%. Це надто стрімке зростання. Зрозуміло, що сировина подорожчала ще більше, але виробники могли б якийсь час попрацювати з меншою рентабельністю, це б дозволило зберегти обсяг реалізації в конкуренції з європейським сиром", - зауважують експерти.
Згідно з повідомленням, у січні традиційно найбільше сиру надійшло в Україну з Польщі (34%), Німеччини (19%) і Нідерландів (18%).
Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.
Нагадаємо, в останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами. Але, якщо порівнювати ціни українських сирів і товару з Польщі, виявиться, що останній набагато дешевший.
Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.
Фото: ua.depositphotos.com