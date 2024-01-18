Цьогоріч ціни на молоко та молочну продукцію продовжать зростати

З середини січня 2024 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається активізування їхнього обсягу продажів, що призводить до підвищення цін.

Про це пише Інфагро.

Зазначається, що ціни на свіжі молокопродукти будуть продовжувати поступово зростати, поки виробники не відновлять економічний баланс через зростання вартості кормів і сировини. Таким чином, до весни можливе подорожчання окремих видів продукції ще на 5-7%.

Згідно з повідомленням, попри зростання цін, експорт свіжих молокопродуктів у минулому році продовжував стабільно зростати. У цілому протягом 2023 року експорт свіжих молокопродуктів зріс на 36%.

Щодо імпорту, він не був дуже вигідним до четвертого кварталу. Таким чином, закупівлі свіжих молокопродуктів на зовнішніх ринках минулого року скоротилися на чверть, що призвело до того, що торговельний баланс в цій категорії продукції практично зрівнявся.

Ціни на молоко сягнули максимуму

Додамо, рівень цін на молоко-сировину у другому півріччі 2023 року суттєво зріс як у гривнях, так і в перерахунку на євро. У грудні ціни перевищили 15 грн/кг, а у липні вони становили 11.6 грн/кг, тобто ціни зросли на 30%.

Подібний рівень цін спостерігався в Україні лише один раз – у листопаді 2021 року – і був результатом суттєвої ревальвації гривні у другій половині 2021 року.

Зауважимо, молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Наразі рентабельність виробництва сиру в Україні стала зовсім мізерною.

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