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Ціни на молоко та молочну сировину сягнули історичного максимуму

Ціни на молоко та молочну сировину сягнули історичного максимуму
Ціни на молоко суттєво зросли. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Рівень цін на молоко-сировину, що є ключовою складовою вартості молочних продуктів у другому півріччі 2023 року суттєво зріс як у гривнях, так і в перерахунку на євро. У грудні ціни перевищили 15 грн/кг, а у липні вони становили 11.6 грн/кг, тобто ціни зросли на 30%.

Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України.

Зазначається, що ціни на молоко-сировину в Україні у грудні 2023 року з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки і в перерахунку на євро (€41,4/100 кг), досягли найвищого рівня за останні десять років.

Рівень цін вищий за €40/100 кг (зокрема €40,7/100 кг) спостерігався в Україні за цей період лише один раз – у листопаді 2021 року – і був результатом суттєвої ревальвації гривні у другій половині 2021 року.

Згідно з повідомленням, у листопаді 2023 року рівень цін був аналогічним, проте у грудні ціни зросли ще на 2%, досягнувши історичного максимуму.

Це призвело до скорочення різниці між цінами в Україні та країнах ЄС. Якщо у квітні-травні ціна молока-сировини в Україні становила 70% від середнього показника по ЄС та, зокрема, Польщі, то із жовтня вона складає вже близько 90% і постійно зменшується.

Цей тренд негативно впливає на цінову доступність молокопродуктів вітчизняного виробництва та, відповідно, на їх конкурентоспроможність і витрати населення на цей вид харчових продуктів, підкреслюють експерти.

Що буде з цінами на молоко

Через суттєве зростання закупівельних цін на молочну сировину виробники свіжих молочних продуктів намагаються хоч і поступово, але збільшувати ціни на свою продукцію.

Зауважимо, молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Наразі рентабельність виробництва сиру в Україні стала зовсім мізерною.

В останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами. Але, якщо порівнювати ціни українських сирів і товару з Польщі, виявиться, що останній набагато дешевший.

Додамо, експорт молочних продуктів з України знизився в 2023 році майже на 30% в порівнянні з 2022 роком, тоді як імпорт збільшився більш як на 15%. Через це в минулому році негативне сальдо експорту-імпорту склало - $77.2 млн, тоді як у попередньому 2022 році показник був позитивним - $28.2 млн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко