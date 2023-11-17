Польські сири витісняють вітчизняні з полиць супермаркетів

Українські сировари незабаром зіштовхнуться із зростанням конкуренції з польськими сирами на власному вітчизняному ринку. Такими є невтішні прогнози, що випливають з нинішньої політики ціноформування на ринку сиру.

Про це повідомляє Інфагро.

Зазначається, що з початку осені провідні українські виробники сиру вже двічі збільшували прайси на свою продукцію, виходячи з подорожчання сирого молока на 20%.

"Правда, ціни на сир за цей період були збільшені поки що тільки на 10%. Але, скоріш за все, сировари продовжать тиснути на торговельні мережі, добиваючись збільшення цін", - прогнозують аналітики.

Вони зауважують, що при порівнянні ціни на продукцію вітчизняних сироварів і на польські сири, очевидно, що польський товар помітно дешевше, навіть з доставкою в Україну.

"Тому неважко здогадатися, який сир закуповуватимуть мережі", - констатують аналітики.

Про збільшення інтересу до імпортного сиру свідчить також і торговельна статистика.

У жовтні закупки сирів – твердих, напівтвердих, білих – збільшилися одразу на 10% у порівнянні з вереснем і більш ніж на третину – в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

"В листопаді імпорт сиру зросте ще більш суттєво, адже і мережі, і дистриб’ютори готуються до передноворічного пожвавлення торгівлі", - підкреслюють аналітики.

Зауважимо, в Україні молочна продукція дорожчає під впливом перегляду переробними підприємствами закупівельних цін на молоко-сировину в сторону збільшення через обмеження її пропозиції, а також у зв’язку зі зростанням собівартості виробництва в умовах війни.

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