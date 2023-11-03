В Україні стрімко дорожчає вершкове масло: у чому причина

На українському ринку масла спостерігається справжній бум, який супроводжується стрімким зростанням цін.

Про це повідомляє Інфагро.

Зазначається, що вартість масла на світових ринках також зростає, але не так швидко і суттєво, як в Україні.

"Схоже, вітчизняні промислові споживачі занадто переймаються певним дефіцитом масла в Україні і готові поповнювати запаси за будь-яку ціну", - зауважують аналітики.

За їхніми даними, споживання масла в Україні зросло, але і виробництво, скоріш за все, знаходиться приблизно на рівні минулого року, водночас експорт суттєво впав.

"Спрогнозувати подальші зміни на світовому ринку масла зараз не може ніхто. В кінці осені не виключено і зниження цін.Виробники можуть продовжити піднімати ціни, хоча й зрозуміло, що наслідки такої цінової політики негативно відобразяться на обсягах продажів", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що зважаючи на високий рівень цін, заводи намагаються подовжити сезон виробництва власного масла.

"Не дуже стримують їх в такому прагненні навіть високі ціни на сировину та відносно низькі – на суміжні СЗМ та казеїн. Як для осені, жовтневі показники виробництва непогані, але приблизно на третину менші у порівнянні з минулим роком", - констатують аналітики.

Зауважимо, в Україні також виросли ціни на пастеризоване молоко, кефір, кисломолочний сир та сири. Молочна продукція дорожчає під впливом перегляду переробними підприємствами закупівельних цін на молоко-сировину в сторону збільшення через обмеження її пропозиції, а також у зв’язку зі зростанням собівартості виробництва в умовах війни.

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