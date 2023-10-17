Українська молочна продукція підкорюватиме ринок ще однієї країни

Міністерство сільського господарства та розвитку Албанії затвердило форму міжнародного ветеринарного сертифіката, який Держпродспоживслужба України підготувала у співпраці з МЗС для експорту молочних продуктів, що пройшли термічну обробку.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Зазначається, що відповідна форма міжнародного сертифіката оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в рубриці "Міжнародне співробітництво", в розділі "Ветеринарія та безпечність", в підрозділі "Сертифікати на експорт з України".

Для того, щоб експортувати харчові продукти, оператор ринку повинен подати запит на позаплановий ветеринарний контроль за вимогами країни призначення до головних управлінь Держпродспоживслужби в регіонах та Києві, а також до її міжрегіональних філіалів на державному кордоні, де є продукти.

До звернення оператора ринку додається:

копія зовнішньоекономічного договору/контракту;

копії документів, що засвідчують наявність спеціальних вимог, встановлених компетентним органом країни призначення вантажу (в разі наявності);

копії інших документів, що засвідчують характеристики вантажу харчових продуктів та транспортного засобу (за наявності - інвойс, CMR, товаротранспортна накладна специфікація харчового продукту).

Відповідний територіальний орган видає міжнародний сертифікат в робочий день, після отриманням звернення оператора ринку.

У Держпродспоживслужбі зауважують, що наразі українські виробники можуть експортувати в Албанію продукти трьох видів: птицю, м’ясні напівфабрикати та молочні продукти, що пройшли термічну обробку.

Зауважимо, тепер українські виробники молока та молочних продуктів можуть експортувати їх до Канади. Відкриття канадського ринку для української “молочки” дозволить підприємцям заробити додаткові кошти, а отже зміцнить економіку України.

Для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни, а саме - Європейський Союз, Євразійський Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Боснія та Герцоговина, Великобританія, Домініканська Республіка, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Канада, Катар, Кенія, Китай, Кувейт, Республіка Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, ПАР, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Чорногорія, Японія.

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