Украинская молочная продукция будет покорять рынок еще одной страны

Министерство сельского хозяйства и развития Албании утвердило форму международного ветеринарного сертификата, который Госпродслужба Украины подготовила в сотрудничестве с МИДом для экспорта молочных продуктов, прошедших термическую обработку.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Отмечается, что соответствующая форма международного сертификата обнародована на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в рубрике "Международное сотрудничество", в разделе "Ветеринария и безопасность", в подразделе " Сертификаты на экспорт из Украины ".

Для того чтобы экспортировать пищевые продукты, оператор рынка должен подать запрос на внеплановый ветеринарный контроль за требованиями страны назначения в главные управления Госпродпотребслужбы в регионах и Киеве, а также в ее межрегиональные филиалы на государственной границе, где есть продукты.

К обращению оператора рынка прилагается:

копия внешнеэкономического договора/контракта;

копии документов, удостоверяющих наличие специальных требований, установленных компетентным органом страны назначения груза (при наличии);

копии других документов, удостоверяющих характеристики груза пищевых продуктов и транспортного средства (при наличии - инвойс, CMR, товарнотранспортная спецификация пищевого продукта).

Соответствующий территориальный орган выдает международный сертификат в рабочий день после получения обращения оператора рынка.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что украинские производители могут экспортировать в Албанию продукты трех видов: птицу, мясные полуфабрикаты и молочные продукты, прошедшие термическую обработку.

Напомним, теперь украинские производители молока и молочных продуктов могут экспортировать их в Канаду. Открытие канадского рынка для украинской "молочки" позволит предпринимателям заработать дополнительные средства, а значит, укрепит экономику Украины.

Для украинских производителей молока и молокопродуктов открыты рынки 31 страны, а именно – Европейский Союз, Евразийский Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Великобритания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Иордания, Канада, Катар, Кения, Китай, Кувей, Республика Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, ЮАР, Северная Македония, Саудовская Аравия, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан, Узбекистан, Черногория, Япония.

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