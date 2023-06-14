Канада відкриває ринок для української молочної продукції

Україні вдалося збільшити кількість товарів для експорту та створити нові ринки збуту за кордоном. Тепер українські виробники молока та молочних продуктів можуть експортувати їх до Канади. Відкриття канадського ринку дозволить підприємцям заробити додаткові кошти, а отже зміцнить економіку України.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Новий ринок для українських товарів у Канаді вдалося відкрити завдяки співпраці Міністерства закордонних справ та Держпродспоживслужби.

“Ми розуміємо виклики, з якими стикається український бізнес під час повномасштабної російської агресії, та докладаємо максимум зусиль для створення нових можливостей для українських експортерів на іноземних ринках. Відкриття канадського ринку для української “молочки” дозволить підприємцям заробити додаткові кошти, а отже зміцнить економіку України. Економічна стійкість є надзвичайно важливою для нашої держави у час війни”, - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни, а саме - Європейський Союз, Євразійський Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Боснія та Герцоговина, Великобританія, Домініканська Республіка, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Канада, Катар, Кенія, Китай, Кувейт, Республіка Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, ПАР, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Чорногорія, Японія.

Зазначимо, Україна в 2023 році експортувала на 55% більше молочних продуктів, ніж в аналогічний період минулого року. За січень-лютий було експортовано 16,4 тисяч тонн молочної продукції.