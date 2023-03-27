Українська молочна продукція втратила важливий експортний ринок: у чому причина

Спілка молочних підприємств України закликала якнайшвидше врегулювати проблеми в торговельних відносинах з Узбекистаном, адже українські компанії експортери несуть збитки і втрачають узбецький ринок, повернутися на який буде дуже важко.

Про це пише Аgroportal.ua.

Зазначається, що тривогу експортерів викликає ситуація, яка склалася в торгівлі з Узбекистаном після введення в дію розпорядження Державного митного комітету про відміну преференційного режиму торгівлі з Узбекистаном 1 липня 2022 року.

У відповідь на це, не дочекавшись пояснень української сторони про підстави для такого рішення, Узбекистан теж вжив відповідних заходів.

"Потерпілою стороною виявилися українські компанії-експортери, які несуть збитки і втрачають узбецький ринок, повернутися на який буде дуже важко», — пояснюють у Спілці молочних підприємств України.

Там додають, що цьому питанню була присвячена нарада представників Мінагрополітики, Мінекономіки та Посольства України в Республіці Узбекистан.

Під час засідання присутні обговорили можливі варіанти вирішення проблеми. Всі учасники висловили підтримку тим зусиллям, яких зараз докладає Мінагрополітики і заступник міністра Тарас Висоцький для врегулювання цієї ситуації, яка шкодить українському бізнесу і має бути вирішена якнайшвидше.

Зазначимо, Україна в 2023 році експортувала на 55% більше молочних продуктів, ніж в аналогічний період минулого року. За січень-лютий було експортовано 16,4 тисяч тонн молочної продукції.