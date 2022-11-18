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Україна стала головним постачальником вершкового масла до ЄС
Україна в 2022 році займає перші місця у переліку постачальників наймаржинальніших біржових молочних товарів в ЄС, а саме, вершкового масла та сирів.
Про це повідомляє Інфоагро з посиланням на дані Єврокомісії стосовно торгівлі молочними продуктами за три квартали поточного року.
Так, за підсумками дев’яти місяців, Україна експортувала в ЄС 4,3 тис. тонн вершкового масла і посідає першу позицію в рейтингу.
"Конкуренцію" нашій країні складають Туреччина та Нова Зеландія, але за підсумками року Україна збереже лідерські позиції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За цей же період в ЄС з України поставлено 1,5 тис. тонн товару по сирному коду.
"Насправді, цей факт навіть більш позитивний, тому що досвіду продажів сирів в ЄС, на відміну від масла, Україна до цього року не мала. Є шанс посперечатися за другу позицію з Сербією та Норвегією", - зазначають аналітики Інфоагро.
Вони зауважують, що ці успіхи, окрім, роботи всіх дотичних операторів, є результатом наступних факторів:
- зміна промислового балансу через війну
- зняття торгівельних обмежень зі сторони ЄС
- сприятлива цінова кон’юнктура для ЄС та України (цей же фактор можна назвати як причину росту поставок масла в ЄС з Туреччини та Нової Зеландії).
Зазначимо, Україна у вересні експортувала молочних продуктів на рекордну суму – 35,9 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у липні та на 145% більше, ніж e 2021 році.
Нагадаємо, у Мінагрополітики вважають, що Україна переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої. Про поступовий перехід України до продовольчої моделі економіки свідчить збільшення експорту молочної продукції та виробництво м’яса, а також активний розвиток сфери альтернативних джерел енергії і переробки зернових культур.
Джерело фото: ua.depositphotos.com