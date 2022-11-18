Украина стала главным поставщиком сливочного масла в ЕС

Украина в 2022 году занимает первые места в перечне поставщиков самых маржинальных биржевых молочных товаров в ЕС, а именно сливочного масла и сыров.

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Об этом сообщает Инфоагро со ссылкой на данные Еврокомиссии по торговле молочными продуктами за три квартала текущего года.

Так, по итогам девяти месяцев, Украина экспортировала в ЕС 4,3 тыс. тонн сливочного масла и занимает первую позицию в рейтинге .

Конкуренцию нашей стране составляют Турция и Новая Зеландия, но по итогам года Украина сохранит лидерские позиции.

За этот же период в ЕС из Украины поставлено 1,5 тыс. тонн товара по сырному коду .

"На самом деле, этот факт даже более положительный, потому что опыта продаж сыров в ЕС, в отличие от масла, у Украины до этого года не было . Есть шанс оспорить вторую позицию с Сербией и Норвегией", - отмечают аналитики Инфоагро.

Они подчеркивают, что эти успехи, кроме работы всех соприкасающихся операторов, являются результатом следующих факторов:

изменение промышленного баланса из-за войны

снятие торговых ограничений со стороны ЕС

благоприятная ценовая конъюнктура для ЕС и Украины (этот же фактор можно назвать как причину роста поставок масла в ЕС из Турции и Новой Зеландии).

Отметим, Украина в сентябре экспортировала молочные продукты на рекордную сумму – 35,9 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в июле и на 145% больше, чем в 2021 году.

Напомним, в Минагрополитики считают, что Украина переходит от сырьевой модели экономики к продовольственной. О постепенном переходе Украины к продовольственной модели экономики говорит увеличение экспорта молочной продукции и производство мяса, а также активное развитие сферы альтернативных источников энергии и переработки зерновых культур.

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