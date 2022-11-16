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Теперь украинские улитки попробуют в Грузии
В октябре открыт новый рынок для украинского экспорта улиток, предназначенных для потребления человеком. Теперь украинские улитки могут поставляться в Грузию и транзитом через ее территорию.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что благодаря усилиям Госпродпотребслужбы и украинских дипломатов в рамках работы по поддержке украинских компаний и устранению технических препятствий в октябре открыт новый рынок для украинского экспорта улиток, предназначенных для потребления человеком.
"Отныне украинские улитки могут поставляться в Грузию и транзитом через ее территорию", - сообщили в Госпродпотребслужбе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Соответствующая форма официального сертификата была согласована Госпродпотребслужбой с Национальным агентством по вопросам пищевых продуктов Грузии. .
В ведомстве напоминают, что с начала 2022 года открыт доступ на иностранные рынки для 15 групп украинских товаров в разрезе 9 стран, а именно: мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, и мясные продукты в Черногорию, молоко и молочные продукты. Доминиканы и Кении, корм для домашних животных в Сингапур, энтомофаги (насекомые, создающие биотический барьер защиты для сельскохозяйственных культур) в Польшу, жевательные предметы для домашних животных, свежие замороженные и обработанные кожи и шкуры, декоративные пресноводные рыбы и живые кролики Израиля, жевательные предметы для собак, консервированные и сырые корма для домашних животных в Северную Македонию, инкубационные яйца в Сербию, переработанный животный белок в Турецкую Республику.
"Первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган Госпродпотребслужбы", - отметили в ведомстве.