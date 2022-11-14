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Экономика
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За 10 месяцев товарооборот в Украине составил $81 млрд

За 10 месяцев товарооборот в Украине составил $81 млрд
Фото: depositphotos

В январе-октябре текущего года в Украину импортировали товаров на $44,1 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $36,9 млрд.

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Об этом сообщает Дермитслужба.

Страны, из которых больше импортировали в Украину: Китай - $6,6 млрд, Польша – $4,4 млрд и Германия – $3,7 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $5,7 млрд, Румынию — на $3 млрд, Турцию — $2,4 млрд.

Фото 2 — За 10 месяцев товарооборот в Украине составил $81 млрд

Больше всего импортировали в Украину:

- машины, оборудование и транспорт - $12,3 млрд;

- топливно-энергетические товары - $10,6 млрд;

- продукция химической промышленности - $8 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

- продовольственные товары - $18,5 млрд;

- металлы и изделия из них - $5,4 млрд;

- машины, оборудование и транспорт - $3,6 млрд.

Напомним, что ЕС выделяет 1 млрд. евро на экспорт украинских зерновых.