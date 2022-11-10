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Европарламент принял соглашение об упрощении автоперевозок между Украиной и ЕС
Европейский парламент принял соглашение между ЕС и Украиной по трансграничным автомобильным грузоперевозкам.
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Отмечается, что этот документ 10 ноября во время пленарного заседания поддержали 586 евродепутатов.
Европарламент одобрил подобное соглашение также с Молдовой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Два новых соглашения ЕС по автомобильным перевозкам являются частью реакции ЕС на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением России в Украину.
"Эти соглашения призваны упростить трансграничные процедуры для транспортных грузовых перевозок по территории Украины и Молдовы, с учетом роста их объема и важности после начала военной агрессивной войны против Украины, что значительно ограничило возможности движения товаров в Украину и за ее пределы по другим транспортным путям, в частности, по морю и через воздушные перевозки. В частности, это касается перевозок зерна, горючего, продуктов питания и других товаров", - говорится в сообщении Европарламента.
Эти документы заменят существующие транспортные соглашения между ЕС и, соответственно, Украиной и Молдовой.
Обновленные правила позволяют транспортным операторам обеих стран действовать без специальных разрешений и грузовых перевозок.
Соглашение также позволяет украинским водителям продолжать использовать водительские права и профессиональные сертификаты на территории стран ЕС, без необходимости получать международные водительские документы.
Оба соглашения считаются действительными с 29 июня 2022 года. После решения парламента соглашения также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.
Напомним, 29 июня Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.