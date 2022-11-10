Европарламент принял соглашение об упрощении автоперевозок между Украиной и ЕС

Европейский парламент принял соглашение между ЕС и Украиной по трансграничным автомобильным грузоперевозкам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что этот документ 10 ноября во время пленарного заседания поддержали 586 евродепутатов.

Европарламент одобрил подобное соглашение также с Молдовой.

Два новых соглашения ЕС по автомобильным перевозкам являются частью реакции ЕС на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением России в Украину.

"Эти соглашения призваны упростить трансграничные процедуры для транспортных грузовых перевозок по территории Украины и Молдовы, с учетом роста их объема и важности после начала военной агрессивной войны против Украины, что значительно ограничило возможности движения товаров в Украину и за ее пределы по другим транспортным путям, в частности, по морю и через воздушные перевозки. В частности, это касается перевозок зерна, горючего, продуктов питания и других товаров", - говорится в сообщении Европарламента.

Эти документы заменят существующие транспортные соглашения между ЕС и, соответственно, Украиной и Молдовой.

Обновленные правила позволяют транспортным операторам обеих стран действовать без специальных разрешений и грузовых перевозок.

Соглашение также позволяет украинским водителям продолжать использовать водительские права и профессиональные сертификаты на территории стран ЕС, без необходимости получать международные водительские документы.

Оба соглашения считаются действительными с 29 июня 2022 года. После решения парламента соглашения также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.

Напомним, 29 июня Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.