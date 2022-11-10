Європарламент ухвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС

Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив угоду між ЄС і Україною з транскордонних автомобільних вантажних перевезень.

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Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Зазначається, що цей документ 10 листопада під час пленарного засідання у підтримали 586 євродепутатів.

Європарламент схвалив подібну угоду також з Молдовою.

Дві нові угоди ЄС щодо автомобільних перевезень є частиною реакції ЄС на збої в транспортному секторі, спричинені вторгненням Росії до України.

"Ці угоди покликані спростити транскордонні процедури для транспортних вантажних перевезень територією України і Молдови, з урахуванням зростання їх обсягу та важливості після початку військової агресивної війни проти України, що значно обмежила можливості руху товарів в Україну та за її межі іншими транспортними шляхами, зокрема, по морю та через повітряні перевезення. Зокрема, це стосується перевезень зерна, пального, продуктів харчування та інших товарів", - йдеться у повідомленні Європарламенту.

Ці документи замінять існуючі транспортні угоди між ЄС та, відповідно, Україною і Молдовою.

Оновлені правила дозволяють транспортним операторам обох країн діяти без спеціальних дозволів та вантажні перевезення.

Також угода дозволяє українським водіям продовжувати використовувати водійські права та професійні сертифікати на території країн ЄС, без необхідності отримувати міжнародні водійські документи.

Обидві угоди вважаються чинними з 29 червня 2022 року. Після рішення парламенту угоди також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.

Нагадаємо, 29 червня Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.