Україна домовилася з ЄС про "транспортний безвіз": дозволи для вантажних автоперевізників більше не потрібні

Україна та Європейський союз 29 червня підписали у французькому Ліоні угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

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Як зазначає Міністерство інфраструктури, домовитися про укладання цієї угоди вдалося в максимально короткі терміни: переговори стартували лиш восени 2021 року.

"Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди", - вказують у відомстві.

Як підкреслив міністр Олександр Кубраков, продовольча криза, яка наразі розгортається, є яскравим доказом того, що така інтеграція в інтересах не тільки України, але й всієї світової спільноти.

Документ також передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає один рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Нагадаємо, що ще у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії до України Мінінфраструктури вдалось досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС (Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина). Всього ж у союзі наразі 27 держав.

У профільному відомстві також зазначають, що з моменту підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%. У той же час кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась, що призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом.