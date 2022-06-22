Навантаженим фурам заборонили їздити основними трасами Одещини протягом дня: для кого є винятки

Одеська обласна військова адміністрація своїм розпорядженням ввела обмеження руху вантажівок з причепом, напівпричепом та автопоїздів, фактична маса яких перевищує 12 тонн.

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Як повідомляє Державна служба з безпеки на транспорті, такому транспорту з 10:00 до 20:00 не можна буде пересуватися певними автомобільними дорогами в межах Одеської області.

Зокрема, це стосується траси М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені, М-27 Одеса - Чорноморськ, М-28 Одеса - Южне, Р-33 Вінниця - Балта - Велика Михайлівка - Кучурган, Р-55 Одеса - Вознесенськ та Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте.

Обмеження не стосуються спеціалізованого транспорту, який використовується для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або здійснює перевезення паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів (автоцистерни, напівпричіпи-цистерни, причіпи-цистерни).

Крім того, воно не стосується вантажівок, що перевозять зерно, військові вантажі, гуманітарну допомогу, небезпечні та швидкопсувні вантажі, а також живих тварин і птицю.

Нагадаємо також, що в Одеській області з 23:00 до 5:00 діє комендантська година.