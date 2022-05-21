Прикордонники заборонили проїзд на південь Одещини чоловіків від 18 до 60: які ще обмеження запроваджено

В окремих прикордонних місцевостях Одеської області з 8:00 23 травня запроваджуються додаткові тимчасові обмеження на в’їзд, плавання маломірних суден та риболовлю, зокрема заборону на проїзд трасою Одеса - Рені в районі Дністровського лиману чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Як повідомляє Білгород-Дністровський прикордонний загін, рішення було затверджено наказом його начальника ще від 11 квітня. Зазначається, що обмеження введені "через збройну агресію РФ та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України". Зокрема, заборонено:

1) в’їзд осіб в визначену смугу в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського контрольованих прикордонних районів вздовж кордону, за винятком:

- осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

- власників земельних ділянок у межах смуги за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

- осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;

- осіб, що надали письмове запрошення близьких родичів, або яких зустрічають особисто особи, що постійно проживають у смузі.



територія, куди тепер не можна потрапити "просто так"

2) провадження будь-яких робіт, за винятком:

- сільськогосподарських та інших згідно з переліком, визначених пунктом 17 Положення про прикордонний режим;

- будівельних, що виконуються відповідно до міжнародних договорів.



3) відпочинок населення, полювання, випас худоби та рибальство (за винятком ділянки вздовж річки Турунчук від місця впадіння річки Шпакове до місця впадання самого Турунчука в Дністер - на мапі вона вказала червоним кольором).

4) скупчення більше двох транспортних засобів, тривалі зупинки транспорту (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автостоянками (крім мешканців села Градениці за наявності документів про їхню реєстрацію там).

5) перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів.

6) використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спецтехніці та транспортних засобах спецпризначення.

7) використання повітряних суден, безпілотної техніки.

8) рух ділянкою автомобільної дороги Одеса - Рені, що проходить територією Молдови в районі села Паланка:

- пішоходів;

- громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за винятком тих, що мають законні підстави для виїзду за кордон;

- осіб, які перевозять громадян вказаної категорії, що не мають законних підстав для виїзду за кордон.



Заборона руху транспортом по цій трасі не застосовуватимуть до осіб, які забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури; надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру під час виконання ними службових завдань в межах Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського контрольованих прикордонних районів.

Також заборона не стосується водіїв вантажних авто, задіяних до міжнародних перевезень; а також осіб, що мають попереднє погодження Білгород-Дністровського прикордонного загону. Але перераховані громадяни України мають мати при собі документи, що підтверджують особу, та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

9) плавання усіх маломірних суден та інших плавзасобів, за винятком суден флоту рибної промисловості при наявності дозвільних документів на промисел, у межах внутрішніх вод (акваторії водойм).

Територію обмежень можна подивитися на онлайн-карті. При цьому їхня дія не поширюється на представників законних військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги та інших суб’єктів державної та комунальної власності, що забезпечують підтримання життєдіяльності інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного й соціального характеру.

Водночас, як запевняє Одеська міська рада, перераховані обмеження "на життєдіяльність законослухняних громадян суттєво не вплинуть".

"Рух громадського транспорту залишається, траса Одеса - Рені не закрита, проїзд нею можливий для громадян обох статей. Але режимні обмеження стосуються, зокрема, додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки. Тобто на контрольних пунктах в Маяках і Удобному прикордонники мають право додатково перевірити наміри подорожуючих, зокрема й щодо транзитної ділянки", - сказано в повідомленні.

Влада каже, що якщо пасажир матиме підтвердження мети поїздки (службова діяльність, прямування до місця проживання та реєстрації, квитки для подальшого руху та інше) і під час опитування у прикордонника не виникне підозр щодо його намірів скористатися особливостями місцевості у злочинний спосіб, такую людину пропустять далі в загальному порядку.

Зазначимо, що орендована Україною в Молдови ділянка траси через Паланку наразі є єдиною дорогою, що пов'язує південну частину Одеської області з рештою території України, оскільки проїзд з іншого боку Дністровського лиману наразі неможливий через руйнування мосту в селищі Затока внаслідок декількох російських ракетних ударів.

Нагадаємо, що цей об'єкт було вперше пошкоджено 26 квітня, але вже вранці наступного дня по ньому було завдано другого ракетного удару, після чого залізнично-автомобільний міст закрили для проїзду. Однак російські війська на цьому не зупинилися, продовживши обстрілювати його 2 травня, 10 травня, а також двічі влучили в міст у ніч проти 17 травня.