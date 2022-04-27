Окупанти знову вдарили по мосту в Затоці

Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

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Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині", - зазначив Камишин.

За його словами, залізничників, що постраждали, немає.

Камишин також уточнив, що збитки інфраструктурі зможуть визначити найближчим часом.

Нагадаємо, 26 квітня Одеську область атакували 3 крилаті ракети. Було зафіксовано попадання у міст через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, що сполучає південну частину Одеської області з рештою України.

Міст забезпечує єдиний залізничний та один із двох автомобільних шляхів проїзду між двома частинами Одеської області, розділеними Дністровським лиманом. Втім, альтернативна автодорога пролягає через територію Молдови біля села Паланка, що орендується Україною, з протилежного боку лиману.