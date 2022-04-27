Оккупанты снова ударили по мосту в Затоке

Российская армия второй раз ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

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Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области", - отметил Камышин.

По его словам, пострадавших железнодорожников нет.

Камышин также уточнил, что ущерб инфраструктуре смогут определить в ближайшее время.

Напомним, 26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты. Было зафиксировано попадание в мост через Днестровско-Цареградское гирло в поселке Затока, соединяющий южную часть Одесской области с остальной Украиной.

Мост обеспечивает единственный железнодорожный и один из двух автомобильных путей проезда между двумя частями Одесской области, разделенными Днестровским лиманом. Впрочем, альтернативная автодорога пролегает через арендуемую Украиной территорию Молдовы у села Паланка с противоположной стороны лимана.