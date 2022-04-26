В результате ракетного удара поврежден мост через Днестровский лиман

В результате ракетного удара 26 апреля был поврежден мост через Днестровско-Цареградское гирло в поселке Затока, соединяющий южную часть Одесской области с остальной Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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"Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", - заявили власти областного центра.

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