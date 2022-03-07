Закрылся транзитный проезд автотранспорта со стороны Одессы в сторону границы Молдовы

Закрылся транзитный проезд автотранспорта со стороны Одессы через Затоку, Белгород-Днестровский в сторону границы Молдовы.

Об этом сообщил мэр Аккермана Виталий Граждан в Фейсбуке.

Но для автомобилей, которые едут в Затоку, Шабо и Белгород-Днестровский, проезд открыт. То есть проезд закрыт для тех, кто хочет покинуть Украину через Молдову.

"Мост проездной. Какие правила проезда: если вы подъезжаете со стороны Одессы или со стороны Молдавии и у вас прописка местная: Белгород-Днестровская, либо Шабо, либо Затока, то вас без проблем пропускают. Если же вы едете в машине всей семьей с чемоданами и вы говорите, что едете в Белгород-Днестровский, то вас не пропустят, т.к. вероятнее всего вы едете на границу. В исключительных случаях, если с Одессы едут родственники, либо бабушка с дедушкой едут в город Белгород-Днестровский, либо это беженцы едут в Белгород-Днестровский, то вас пропустят. Повторяю: транзитный проезд с Одессы в направлении Паланки либо Староказачья закрыт. Пропускать никто не будет: как в одну, так и в одну сторону", — сообщил мэр Аккермана.