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Закрився транзитний проїзд автотранспорту з боку Одеси у бік кордону Молдови
Закрився транзитний проїзд автотранспорту з боку Одеси через Затоку, Білгород-Дністровський у бік кордону Молдови.
Про це повідомив мер Аккермана Віталій Громадян у Фейсбуці.
Але для автомобілів, які їдуть у Затоку, Шабо та Білгород-Дністровський, проїзд відкритий. Тобто проїзд закрито для тих, хто хоче покинути Україну через Молдову.
"Міст проїзний. Які правила проїзду: якщо ви під'їжджаєте з боку Одеси або з боку Молдови і у вас місцева прописка: Білгород-Дністровська, або Шабо, або Затока, то вас без проблем пропускають. Якщо ж ви їдете в машині всією сім'єю з валізами і ви кажете, що їдете в Білгород-Дністровський, то вас не пропустять, тому що найімовірніше ви їдете на кордон. У виняткових випадках, якщо з Одеси їдуть родичі, чи бабуся з дідусем їдуть до міста Білгород-Дністровський, чи це біженці їдуть у Білгород-Дністровський, то вас пропустять. Повторюю: транзитний проїзд з Одеси у напрямку Паланки або Староказача закритий. Пропускати ніхто не буде: як в один, так і в один бік", — повідомив мер Аккермана.Підписуйтесь на наш Telegram канал