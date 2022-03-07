Закрився транзитний проїзд автотранспорту з боку Одеси у бік кордону Молдови

Закрився транзитний проїзд автотранспорту з боку Одеси через Затоку, Білгород-Дністровський у бік кордону Молдови.

Про це повідомив мер Аккермана Віталій Громадян у Фейсбуці.

Але для автомобілів, які їдуть у Затоку, Шабо та Білгород-Дністровський, проїзд відкритий. Тобто проїзд закрито для тих, хто хоче покинути Україну через Молдову.

"Міст проїзний. Які правила проїзду: якщо ви під'їжджаєте з боку Одеси або з боку Молдови і у вас місцева прописка: Білгород-Дністровська, або Шабо, або Затока, то вас без проблем пропускають. Якщо ж ви їдете в машині всією сім'єю з валізами і ви кажете, що їдете в Білгород-Дністровський, то вас не пропустять, тому що найімовірніше ви їдете на кордон. У виняткових випадках, якщо з Одеси їдуть родичі, чи бабуся з дідусем їдуть до міста Білгород-Дністровський, чи це біженці їдуть у Білгород-Дністровський, то вас пропустять. Повторюю: транзитний проїзд з Одеси у напрямку Паланки або Староказача закритий. Пропускати ніхто не буде: як в один, так і в один бік", — повідомив мер Аккермана.