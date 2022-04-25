Путин к 9 мая хочет захватить Одессу и юг страны - Bellingcat

По словам журналиста Христо Грозева РФ хочет “продать” россиянам хоть какую-то победу.

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Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие достижения россиянам. Об этом журналист Христо Грозев сообщил на YouTube-канале Украина 24 во время спецэфира "Два месяца героического сопротивления".

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" какую-либо победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит Грозев.

По словам журналиста, россияне перестают верить своему правительству и пропаганде.

"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами стали: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает", – добавил Христо Грозев.

Расследователь Христо Грозев добавил, если Путину это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.

Напомним, что в канун Пасхи в Одессе россияне ракетным ударом убили восемь человек.