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В Одессе россияне ракетным ударом убили трех человек – Гончаренко
В результате ракетного обстрела Одесса погибли три человека.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Трое погибших в результате ракетного удара по Одессе", – написал Гончаренко.
Ранее нардеп сообщал, что "в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, есть и прилеты, горит жилой дом".Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, по приморскому городу оккупанты нанесли ракетный удар, а осколки ракеты прилетели на одно из одесских кладбищ.
Очевидцы сообщают, что в тот момент Одессе прозвучало 4 громких взрыва. В результате обстрелов были повреждены инфраструктурный объект и жилой дом.
Информацию о ракетном ударе подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, Как минимум одна ракета упала и взорвалась.
Напомним, с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области сократили время комендантского часа - с 22:00 до 05:00.
Ранее в главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что одесские пляжи все еще заминированы, а любая информация о том, что территорию начали очищать - это фейк.