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В Одессе россияне ракетным ударом убили трех человек – Гончаренко

В Одессе россияне ракетным ударом убили трех человек – Гончаренко

В результате ракетного обстрела Одесса погибли три человека.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Фото 2 — В Одессе россияне ракетным ударом убили трех человек – Гончаренко

"Трое погибших в результате ракетного удара по Одессе", – написал Гончаренко.

Фото 3 — В Одессе россияне ракетным ударом убили трех человек – Гончаренко

Ранее нардеп сообщал, что "в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, есть и прилеты, горит жилой дом".

По его словам, по приморскому городу оккупанты нанесли ракетный удар, а осколки ракеты прилетели на одно из одесских кладбищ.

Очевидцы сообщают, что в тот момент Одессе прозвучало 4 громких взрыва. В результате обстрелов были повреждены инфраструктурный объект и жилой дом.

Информацию о ракетном ударе подтвердил  заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, Как минимум одна ракета упала и взорвалась.

Напомним, с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области сократили время комендантского часа - с 22:00 до 05:00.

Ранее в главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что одесские пляжи все еще заминированы, а любая информация о том, что территорию начали очищать - это фейк.

Автор:
Дмитрий Нарожный