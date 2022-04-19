- Тип
- Важно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Одессе и Одесской области сокращается время комендантского часа
С 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области сокращается время комендантского часа - с 22:00 до 05:00.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации.
Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Отметим, что с 29 марта на территории Одессы и Одесской области комендантский час был установлен с 21:00 до 06:00.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что одесские пляжи все еще заминированы, а любая информация о том, что территорию начали очищать - это фейк.