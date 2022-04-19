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В Одесі та Одеській області скорочується комендантська година
З 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області зменшується час комендантської години – з 22:00 до 05:00.
"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 22:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні Одеської обласної державної адміністрації.
Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
Відмітимо, що, з 29 березня на території Одеси та Одеської області комендантська година була встановлена з 21:00 до 06:00.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в головному управлінні ДСНС на Одещині повідомили, що одеські пляжі все ще заміновані, а будь-яка інформація про те, що територію почали очищати - це фейк.