В Одесі та Одеській області скорочується комендантська година

З 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області зменшується час комендантської години – з 22:00 до 05:00.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 22:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні Одеської обласної державної адміністрації.

Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Відмітимо, що, з 29 березня на території Одеси та Одеської області комендантська година була встановлена з 21:00 до 06:00.

Нагадаємо, що в головному управлінні ДСНС на Одещині повідомили, що одеські пляжі все ще заміновані, а будь-яка інформація про те, що територію почали очищати - це фейк.