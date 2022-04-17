Одесские пляжи все еще заминированы, а любая другая информация является фейком - ГСЧС

Передвигаться по набережным территориям и пляжам строго запрещено, так как они остаются заминированными.

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Одесские пляжи все еще заминированы, а любая информация о том, что территорию начали очищать от бомб - это фейк. Об этом заявили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграмм-каналах, появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что передвигаться по набережным территориям и пляжам строго запрещено, так как они остаются заминированными.

Всю последующую информацию об этом следует получать только из официальных источников.

Напомним, что в Одесской области вводят "затяжной" комендантский час из-за угрозы "повторения Краматорска".