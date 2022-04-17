Одеські пляжі все ще заміновані, а будь-яка інша інформація є фейком - ДСНС

Пересуватися набережними територіями та пляжами суворо заборонено, оскільки вони залишаються замінованими.

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Одеські пляжі все ще заміновані, а будь-яка інформація про те, що територію почали очищати від бомб – це фейк. Про це заявили у головному управлінні ДСНС в Одеській області.

"Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в деяких телеграм-каналах, з'явилася новина про те, що нібито сьогодні ДСНС починатиме частково розмінувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники наголосили, що пересуватися набережними територіями та пляжами суворо заборонено, оскільки вони залишаються замінованими.

Усю подальшу інформацію про це слід отримувати лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, що на Одещині вводять "затяжну" комендантську годину через загрозу "повторення Краматорська".