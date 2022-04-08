В Одесской области вводят "затяжной" комендантский час из-за угрозы "повторения Краматорска"

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко распорядился ввести комендантский час на территории региона с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. Об этом говорится в сообщении ОВА.

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"Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе 10 апреля 2022 года есть угроза нанесения ракетного удара", - сказано в нем.

В указанное время будет запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы в первую очередь для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть фатальными", - пояснил Марченко.

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Напомним, что утром 3 апреля в Одессе были обстреляны ракетами нефтебаза и нефтеперерабатывающий завод, а вечером 7 апреля был обстрелян объект в окрестностях облцентра, который украинские власти официально не называют.

Отметим при этом, что в освобожденном от российских войск Ирпене Киевской области сейчас действует комендантский час, введенный на срок более трех суток, он также должен закончиться утром 11 апреля.

В свою очередь, в соседнем поселке Гостомель, где власть передана военной администрации после убийства главы поссовета оккупационными войсками, ввели комендантский час сразу на неделю - до утра 14 апреля.