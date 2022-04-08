Россияне ударили "Искандером" по вокзалу в Краматорске: десятки погибших

По железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар баллистической ракетой "Искандер". В результате чего погибли десятки человек.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

На вокзале в момент удара находились тысячи человек, которые собирались эвакуироваться. Кириленко сообщает о десятках погибших и раненных.

"Кассетным Искандером – по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты.Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", - сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что российские оккупанты "хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей".