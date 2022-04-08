Росіяни вдарили ракетою по вокзалу у Краматорську: десятки загиблих

По залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару балістичною ракетою "Іскандер", внаслідок чого загинули десятки людей.

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Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На вокзалі в момент удару були тисячі людей, які збиралися евакуюватися. Кириленко повідомляє про десятки загиблих та поранених.

"Касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, які працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", — повідомив Кириленко.

Він наголосив, що російські окупанти "добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку та страх, хочуть взяти в заручники якнайбільше мирних людей".

Як повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, загинуло понад 30 людей.