На Одещині вводять "затяжну" комендантську годину через загрозу "повторення Краматорська"

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розпорядився запровадити комендантську годину на території регіону з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня. Про це йдеться у повідомленні ОВА.

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"Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі 10 квітня 2022 року є загроза нанесення ракетного удару", - сказано в ньому.

У вказаний час буде заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні в першу чергу задля вашої безпеки, що тим самим збереже ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - пояснив Марченко.

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Нагадаємо, що вранці 3 квітня в Одесі було обстріляно ракетами нафтобазу та нафтопереробний завод, а ввечері 7 квітня було обстріляно об'єкт біля облцентру, який українська влада офіційно не називає.

Зазначимо при цьому, що в звільненому від російських військ Ірпені Київської області зараз діє комендантська година, введена на строк більше трьох діб, вона також має закінчитися вранці 11 квітня.

У свою чергу в сусідньому селищі Гостомель, де владу передано військовій адміністрації після вбивства голови селищної ради окупаційними військами, запровадили комендантську годину одразу на тиждень – до ранку 14 квітня.