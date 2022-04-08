В Ірпені вводять комендантську годину на три доби

У звільненому Ірпені вводиться комендантська година на три дні – з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня. Про це повідомив ірпенський міський голова Олександр Маркушин.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Усі три дні місто буде повністю закритим. До Бучі можна буде проїхати через Дмитрівське товариство.

У місті з цивільних зможуть перебувати на вулицях лише працівники комунальних служб та волонтери. Але їхній список заздалегідь узгодять.

Він пояснив, що тривалу комендантську годину вводять, щоб допомогти правоохоронцям безперешкодно працювати.

Раніше Маркушин повідомляв, що виїзд з міста тимчасово закритий, а на блокпостах перевірятимуть абсолютно всі машини, що залишають місто.

Збройні сил України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупаційних військ 28 березня.

За Ірпінь тривалий час точилися запеклі бої. Близько 200-300 мирних жителів міста Ірпінь загинули під час боїв та обстрілів.