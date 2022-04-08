В Ирпене вводят комендантский час на трое суток

В освобожденном Ирпене вводится комендантский час на три дня — с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Об этом сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин.

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Все три дня город будет полностью закрытым. В Бучу можно будет проехать через Дмитровское общество.

В городе из гражданских смогут находиться на улицах только работники коммунальных служб и волонтеры. Но их список заранее согласуют.

Он объяснил, что длительный комендантский час вводят, чтобы помочь правоохранителям беспрепятственно работать.

Ранее Маркушин сообщал, что выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины.

Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск 28 марта.

За Ирпень долгое время шли ожесточенные бои. Около 200-300 мирных жителей города Ирпень погибли во время боев и обстрелов.