Ирпень закрыли на выезд: будут проверять все машины – мэр

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин заявил, что выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины.

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"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция — это и патрули, и взрывотехники", — сказал он.

В то же время Маркушин уточнил, что стал известен адрес, где российские оккупанты собирали награбленное.

"Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам", — добавил он.

Отметим, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск 28 марта.

За Ирпень долгое время шли ожесточенные бои. Захватчики, нарушая все законы войны, наносили удары по мирным жителям и применяли запрещенные боеприпасы.

Около 200-300 мирных жителей города Ирпень погибли во время боев и обстрелов.