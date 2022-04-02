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Всю Киевскую область освободили от российских захватчиков

Всю Киевскую область освободили от российских захватчиков

Вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook. Среди ключевых населенных пунктов, откуда удалось выбить захватчика, она отдельно назвала Ирпень, Бучу и поселок Гостомель, где шли особенно горячие бои.

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Вооруженные силы Украины совместно с терробороной и полицией освободили Ирпень от российских оккупационных войск еще 28 марта, после чего началась зачистка города. За пять дней до этого ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. В то же время российские оккупанты продолжали постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.

Отметим, что согласно постоянным напоминаниям Генштаба ВСУ, россияне, не справившись с захватом Киева, отводят свои войска из Киевской области в Беларусь для перебрасывания их после пополнения потерь на Слобожанщину и ОРДЛО, чтобы оттуда усилить наступление на украинские позиции с востока.

Автор:
Максим Беркаль