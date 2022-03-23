Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь та Буча та селище Гостомель, що під Києвом, водночас російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

"Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, у Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитки, що призвело до пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі", - йдеться у повідомленні.

Ірпінь, Буча, Гостомель, взяті в кільце Збройними силами України.

Зазначається, що багато сіл окуповані, вони на межі гуманітарної катастрофи. Тяжка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієво-Тарасовому, Северинівці, Березівці та Миколаївці.

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мірча, Тальське Бородянської громади окуповані ворогом. Ці села перебувають без зв'язку. Російські загарбники вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, мародерствують, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м'ясо.

У Немишаївській громаді немає світла, газу, зв'язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Жителі хочуть евакуюватись. Ворог на цій території обкопується.

У Пісковській територіальній громаді внаслідок авіабомбардування зруйновано 4 будинки.

Пісковська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади перебувають під контролем місцевих органів влади.

Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені та розпочинає зачистку території від диверсантів.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .