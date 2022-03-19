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Російські війська бомбили селище на Київщині: 7 людей загинули
Внаслідок мінометного удару з боку російських військ по Макарову Київської області 18 березня 7 людей загинули та ще п'ять отримали поранення.
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Про це повідомляє поліція Київської області.
"18 березня окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. Внаслідок ворожих обстрілів Макарова загинули семеро мирних жителів. П'ятеро людей отримали поранення і перебувають у лікарні", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поліція документує наслідки та допомагає потерпілим від авіаудару мешканцям.