Російські війська бомбили селище на Київщині: 7 людей загинули

Внаслідок мінометного удару з боку російських військ по Макарову Київської області 18 березня 7 людей загинули та ще п'ять отримали поранення.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"18 березня окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. Внаслідок ворожих обстрілів Макарова загинули семеро мирних жителів. П'ятеро людей отримали поранення і перебувають у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліція документує наслідки та допомагає потерпілим від авіаудару мешканцям.