Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська бомбили селище на Київщині: 7 людей загинули

Окупанти бомбили селище на Київщині – вбили 7 мирних жителів
Окупанти бомбили селище на Київщині – вбили 7 мирних жителів

Внаслідок мінометного удару з боку російських військ по Макарову Київської області 18 березня 7 людей загинули та ще п'ять отримали поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє поліція Київської області.

"18 березня окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. Внаслідок ворожих обстрілів Макарова загинули семеро мирних жителів. П'ятеро людей отримали поранення і перебувають у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліція документує наслідки та допомагає потерпілим від авіаудару мешканцям.

Автор:
Світлана Манько