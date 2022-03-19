Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска бомбили поселок в Киевской области: 7 человек погибли

Оккупанты бомбили поселок на Киевщине – убили 7 мирных жителей
Оккупанты бомбили поселок на Киевщине – убили 7 мирных жителей

В результате минометного удара со стороны российских воск по Макарову Киевской области 18 марта 7 человек погибли и еще пять получили ранения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

Полиция документирует последствия и помогает пострадавшим от авиаудара жителям.

Автор:
Светлана Манько