Российские войска бомбили поселок в Киевской области: 7 человек погибли

В результате минометного удара со стороны российских воск по Макарову Киевской области 18 марта 7 человек погибли и еще пять получили ранения.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

Полиция документирует последствия и помогает пострадавшим от авиаудара жителям.