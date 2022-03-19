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Российские войска бомбили поселок в Киевской области: 7 человек погибли
В результате минометного удара со стороны российских воск по Макарову Киевской области 18 марта 7 человек погибли и еще пять получили ранения.
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Об этом сообщает полиция Киевской области.
"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", — сказано в сообщении.
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Полиция документирует последствия и помогает пострадавшим от авиаудара жителям.