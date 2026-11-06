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Ключовий інвестор компаній Ілона Маска продав усі акції Tesla та скоротив свою частку в SpaceX

tesla
Шотландський інвестиційний траст повністю вийшов з акцій Tesla / Depositphotos

Шотландський інвестиційний траст Scottish Mortgage продав останні акції компанії Tesla, а також скоротив частку в SpaceX з 15% до 11,1% активів. 

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Вихід із Tesla

Фонд інвестував у виробника електромобілів близько $470 млн і отримав приблизно $6,2 млрд прибутку за 13 років.

Продаж активів дозволив Scottish Mortgage погасити позики та зменшити загальну заборгованість. Інвестиції у Tesla стали однією з найуспішніших довгострокових операцій компанії у сегменті публічних ринків.

Зменшення частки у SpaceX

Окрім виходу з Tesla, фонд скоротив свою частку у SpaceX. Станом на 4 листопада пакет акцій ракетної компанії становив 11,1% його загальних активів порівняно з 15% станом на 30 вересня. 

Зростання вартості супутникової мережі Starlink та послуг запуску дозволило SpaceX суттєво збільшити частку в портфелі фонду, а надходження від продажу частини акцій допомогли покращити загальні показники діяльності трасту: гроші спрямували на погашення позик і скорочення боргового навантаження.

Водночас у Scottish Mortgage заявили, що й надалі мають високу впевненість у перспективах SpaceX і зберігають значні інвестиції в компанію.

Фонд вперше інвестувала у SpaceX у грудні 2018 року, коли оцінка компанії становила близько $31 млрд, вклавши приблизно $200 млн до 2021 року. За шість місяців 2026 року загальна дохідність чистих активів фонду завдяки інвестиціям у космічну компанію Ілона Маска становила 31,5%.

Нагадаємо, компанії Ілона Маска Tesla та SpaceX втратили $456 млрд ринкової капіталізації після проміжних виборів у США. Інвестори побоюються, що перехід Конгресу під контроль демократів призведе до посилення регулювання бізнесу мільярдера та нових розслідувань щодо нього.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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