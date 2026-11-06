Компанії Маска Tesla та SpaceX втратили $456 млрд ринкової капіталізації після виборів у США

Компанії Ілона Маска Tesla та SpaceX втратили $456 млрд ринкової капіталізації після проміжних виборів у США. Інвестори побоюються, що перехід Конгресу під контроль демократів призведе до посилення регулювання бізнесу мільярдера та нових розслідувань щодо нього.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

5 листопада акції Tesla впали приблизно на 11%, а SpaceX — на 9%. Зниження відбулося на тлі загального розпродажу акцій технологічних компаній.

Загалом статки Маска за останній тиждень скоротилися приблизно на $90 млрд. Після падіння вони опустилися нижче $800 млрд. Попри це, бізнесмен залишається найбагатшою людиною світу.

Як вибори вплинули на бізнес Маска

Під час виборчої кампанії Маск витратив понад $470 млн на підтримку кандидатів від Республіканської партії та пов'язаних із ними ініціатив. Однак більшість кандидатів, яких він підтримував, програли вибори.

Демократи отримали контроль над Палатою представників і Сенатом. У Техасі, де розташовані штаб-квартири Tesla та SpaceX, також перемогли кандидати від Демократичної партії.

Аналітики Deutsche Bank зазначили, що SpaceX може зіткнутися з додатковими труднощами через зміну політичної ситуації.

Одним із ризиків є можливе посилення вимог до будівництва центрів обробки даних. Нова губернаторка Техасу Джина Хінохоса виступала за тимчасове припинення видачі дозволів на такі об'єкти, доки влада не запровадить додаткові вимоги щодо використання води, вартості електроенергії та місцевого контролю.

Це може вплинути на плани компаній Маска. Tesla та SpaceX розвивають у Техасі інфраструктуру для штучного інтелекту. Зокрема, вони планують побудувати комплекс Terafab із центром обробки даних і заводом із виробництва напівпровідників.

SpaceX також планує створити суперкомп'ютер на території космодрому Starbase. Через можливе посилення регулювання ці проєкти можуть затриматися, а витрати на їх реалізацію — зрости.

Посилення регуляторного контролю також може ускладнити можливе об'єднання SpaceX і Tesla. Маск раніше просував цю ідею, але для її реалізації потрібне схвалення акціонерів.

Ще одним фактором тиску стали можливі розслідування щодо діяльності Маска. Компанію SpaceX зобов'язали зберігати документи щодо обмежень військової версії супутникового інтернету Starlink в Україні. Ці обмеження впливали на можливості ЗСУ протидіяти російським атакам.

Нагадаємо, генінспектор Міністерства оборони США Платт Морінг III відхилив вимогу групи сенаторів провести розслідування щодо перебоїв у передачі розвідданих Україні та обмеження доступу Києва до систем зв'язку Starlink і Starshield.