Борг на $40 млрд: Маск заявив про угоду для SpaceX, але інвестори ще торгуються

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX закрила угоду із залучення боргового фінансування на 40 мільярдів доларів. За його словами, ці гроші підуть на закупівлю графічних процесорів (GPU) від Nvidia для розвитку проєктів штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

"SpaceX закрила 40 мільярдів доларів боргу під GPU", — написав Маск у соцмережі X. Він додав, що кредитні ринки практично закрилися для так званих "неохмарних" компаній (сервісів, які здають в оренду обчислювальні потужності й залежать лише від доходів дата-центрів ШІ).

На його думку, це призведе до масового вимирання та злиття понад 200 таких стартапів, з яких виживуть одиниці. При цьому Маск підкреслив, що SpaceX суттєво відрізняється від них завдяки стабільним доходам від супутникового зв'язку Starlink та запусків ракет, а викуповувати чужі хмарні сервіси назвав безглуздим.

Однак обізнані джерела повідомили журналістам, що заява Маска передчасна. Станом на вечір неділі в Нью-Йорку переговори щодо вартості запозичень ще тривали, а фінальну ціну боргу так і не визначили. Сторони розраховують остаточно оформити борговий пакет лише найближчими днями.

Стрибок вартості страховки від дефолту та позабалансова схема

Переговори затягнулися через хвилю занепокоєння інвесторів, викликану велетенськими витратами IT-сектору на ШІ за скромних поточних прибутків. Через це вартість власних боргових паперів SpaceX впала, а котирування кредитно-дефолтних свопів (CDS), що страхують від невиплати за її боргами, підскочили до рекордних 266 базисних пунктів. Це рівень, більш характерний для позичальників зі "сміттєвим" рейтингом, попри те, що SpaceX має інвестиційний рівень від провідних рейтингових агентств.

Позику для закупівлі чипів структурують як приватні облігації формату 144a, випущені позабалансовою юридичною особою. Організацію ведуть банкіри під керівництвом Goldman Sachs Group Inc., а пулом інвесторів керує Apollo Global Management Inc. разом із підконтрольною Atlas SP. До фінансування також приглядається інвестфонд Pacific Investment Management Co.

Така схема покликана вберегти SpaceX від повторення торішньої невдачі стартапу xAI. Тоді спроба залучити 20 млрд доларів позабалансового боргу через угоду зворотної оренди з Valor Equity Partners зірвалася, і SpaceX була змушена записати близько 13 млрд доларів цього зобов'язання на власний баланс.

Залучення коштів відбувається на тлі сильних фінансових результатів третього кварталу: ШІ-підрозділ SpaceX уперше показав прибуток завдяки продажу обчислювальних ресурсів свого дата-центру в Мемфісі зовнішнім лабораторіям. Фінансовий директор компанії Брет Джонсен під час дзвінка з інвесторами підтвердив, що перемовини з кредиторами тривають дуже зважено, аби зберегти для бізнесу престижний інвестиційний статус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд заради чипів Nvidia, причому в разі реалізації ця транзакція стане однією з найбільших боргових угод за всю історію розвитку індустрії штучного інтелекту.